Delusione Ferrari a Imola: vince Verstappen, Leclerc sesto

IMOLA - Weekend amarissimo per la Ferrari, quello del Gran Premio dell'Emilia Romagna. Ad Imola, infatti, a vincere è Max Verstappen, con Sergio Perez a completare la doppietta Red Bull, mentre per le Ferrari il pomeriggio è amarissimo: Carlos Sainz si ritira dopo pochi secondi per un contatto alla Variante Tamburello con Daniel Ricciardo che lo porta a chiudere la gara nella ghiaia, mentre Charles Leclerc, che perde due posizioni in partenza e occupa la terza posizione per la maggior parte della gara, commette un errore nel tentativo di rimonta su Perez, rientra ai box e alla fine chiude in sesta posizione. A completare il podio è Lando Norris, con George Russel quarto. Ancora fuori dai punti, invece, Lewis Hamilton, 13esimo.