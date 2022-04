F1, Wolff: "Buona sinergia Hamilton-Russell, macchina sottotono"

ROMA - Toto Wolff è alla ricerca di certezze in casa Mercedes . Il team principal austriaco puntava senz'altro aun avvio di stagione diverso in Formula 1 , e però la classifica vede George Russell e Lewis Hamilton lontani dalla vetta del campionato piloti, di prorietà al momento della Ferrari di Charles Leclerc. Un aspetto positivo però in tutto questo c'è e Wolff lo spiega ai microfoni ufficiali del Circus: "Sono molto impressionato da come Russell si sia ambientato. La sinergia con Hamilton è una delle poche cose buone al momento . I due lavorano insieme, senza attriti: molto produttivi e positivi per la squadra".

Su Hamilton

Nonostante, a Imola non è andata affatto bene per Lewis Hamilton. Il britannico non solo è arrivato 13esimo, ma ha anche subito il doppiaggio di Max Verstappen. Il tutto mentre Russell si guadagnava la quarta piazza. Wolff appare rammaricato di questa situazione: “Abbiamo forse due dei tre migliori piloti del paddock e si meritano una macchina che lotti per il vertice e non che venga doppiata in pista". Hamilton per ora non è in discussione, anzi: "Anche i piloti più forti hanno unmomento di flessione. Ma non stiamo parlando di un crollo, è la vettura ad essere al minimo. È tutto buio al momento per lui, ma i fuoriclasse sanno sempre rimettersi in carreggiata", ha concluso Wolff.