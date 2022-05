GT World Challenge Brands Hatch: Rossi ottavo e a punti per la prima volta

ROMA - E' ottavo posto per Valentino Rossi in gara-2 a Brands Hatch, nella tappa del GT World Challenge Europe. Per il Dottore, in coppia con l'olandese Frederic Vervisch sulla Audi del team Wrt, arriva la prima top ten alla terza gara dopo la 3 Ore di Imola e gara-1 corsa nella tarda mattinata di domenica sempre sul circuito britannico. Grande passo in avanti per la vettura del pilota di Tavullia, che poche ore prima aveva chiuso tredicesimo partendo dalla diciassettesima posizione in griglia.