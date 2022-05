F1, Norris verso Miami: "Aspetto con ansia questo circuito"

ROMA - Florida, Miami: quinta tappa del mondiale di Formula 1 . Tra i piloti in gran rispolvero quelli della McLaren, con Lando Norris ora in sesta posizione nella classifica piloti che afferma: "Sono elettrizzato per questo weekend. I nuovi circuiti sono sempre qualcosa che aspetto con ansia . Per giunta, l'atmosfera di una gara a Miami renderà il tutto ancor più bello. La pista sembra veloce e il fatto che sia anche stradale renderà il tutto più divertente". E ancora il pilota di Bristol: "Sto cavalcando l’entusiasmo dell’ultima gara e spero di mantenere questo umore . Il podio a Imola non era previsto, ma dimostra il duro lavoro della squadra in pista e in fabbrica".

Il commento di Ricciardo

Daniel Ricciardo è al momento fuori dalla top-10 dei migliori piloti, tuttavia l'australiano di Perth è a suo agio negli States ed è pronto per scendere in pista per il Gran Premio di Miami. "Qui è come una seconda casa per me. Non vedo l’ora di immergermi nell’incredibile atmosfera della città. A Miami si preannuncia un fine settimana incredibile. Il circuito presenta caratteristiche fantastiche e non vedo l’ora di provarle". Aggiunge però Ricciardo: "L’ultima gara è stata molto dura per me. Ma mi sto riprendendo e sono pronto a ripartire. La macchina deve essere ancora migliorata, ma Landio a podio a Imola è stato molto confortante".