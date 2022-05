F1, Seidl: "Haas fuori da Maranello, è una questione di principio"

ROMA - Tra i team della Formula 1 che hanno mostrato maggiori progressi rispetto allo scorso anno c'è la Haas. Le scuderie avversarie non sembrano tutte vedere di buon occhio l'improvviso exploit del team statunitense. La power unit Ferrari Superfast viene infatti direttamente dal quartier generale della Rossa, che la Haas può utilizzare in tutte le sue infrastrutture. Andreas Seidl, team principal della McLaren, come riportato da "AS" afferma: "La Haas merita i suoi risultati. Rispettano le regole e non ci possiamo lamentare. Ma è una questione di principio, di come cioè dovrebbe essere la F1 del futuro. Nella mia visione tutto ciò che riguarda le prestazioni di un'auto dovrebbe essere curato solo dalla squadra che la porta in pista".