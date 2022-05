F1, Wolff: "A Miami faremo esperimenti, trovate nuove soluzioni"

ROMA - La Formula 1 deve ancora assistere a una vittoria Mercedes. Questo Toto Wolff, il suo team principal, lo sa e annuncia ai canali ufficiali del Circus grandi novità per questo weekend: "Abbiamo imparato quanto più possibile dal fine settimana in Italia e si siamo concentrati sulla galleria del vento e sulle simulazioni". Da ciò si evince che la casa di Brackley si sia messa duramente al lavoro: “Abbiamo trovato - continua il viennese - diverse direzioni per migliorare la vettura e condurremo esperimenti a Miami per correlare queste simulazioni e, si spera, confermare il percorso di sviluppo per le prossime gare".