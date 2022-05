F1, Sainz: "Manca la pole, ma mi accontento"

MIAMI - Dopo la delusione di Imola, la Ferrari è tornare a ruggire nelle qualifiche del Gran Premio di Miami. Charles Leclerc ha infatti conquistato la pole position, e la seconda fila è stata completata da Carlos Sainz, che si è quindi lasciato alle spalle l'incidente del venerdì: "Dopo un incidente piuttosto pesante, oggi non è stato facile ritrovare la fiducia in un circuito difficile come questo nuovo di Miami. Ho mantenuto la calma fino al Q3 e credo di essere riuscito a tirare fuori due bei giri. Ancora non sono arrivato alla pole, ma considerando da come venivo ieri, mi accontento", le sue parole subito dopo essere sceso dalla sua monoposto.