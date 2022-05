F1, Verstappen: "Gran Premio incredibile, sono contento della vittoria"

MIAMI - Successo nel Gp di Miami, quinto appuntamento in stagione di Formula 1, per Max Verstappen, che precede al traguardo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente primo e secondo al termine delle qualifiche, e può festeggiare. Terzo successo stagionale per l'olandese, che accorcia le distanze in classifica generale e ribadisce la sua candidatura alla vittoria del titolo. Il campione mondiale in carica ha ancora un ritardo considerevole da Leclerc, ma nelle ultime uscite è apparso in gran spolvero e per molti è il favorito.