F1, Gp Miami: entrambe le Ferrari sul podio, ma a vincere è Verstappen

MIAMI – Il Gp di Miami incorona Max Verstappen, che centra la terza vittoria in stagione e accorcia le distanze in classifica piloti. Gara perfetta da parte dell’olandese, che nonostante parta terzo riesce a superare entrambe le Ferrari e taglia il traguardo per primo. Malgrado la mancata vittoria, la Rossa si può consolare con un doppio podio: Charles Leclerc conclude infatti secondo davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. I due nel complesso non hanno grandi rimpianti e possono ritenersi soddisfatti del weekend. In Top 5 anche Perez (Red Bull) e Russell (Mercedes), che precede il compagno di squadra Lewis Hamilton. A punti anche Bottas (Alfa Romeo), Ocon e Alonso (Alpine) e Albon (Williams).