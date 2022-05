F1, Wolff: "W13 ancora da capire, sapremo di più dopo Barcellona"

ROMA - Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per la Mercedes in Formula 1. La scuderia di Brackley è ancora a secco di vittorie, e per Lewis Hamilton è fin qui una stagione molto più complicata rispetto alle precedenti. Toto Wolff, ai microfoni di "Motorsport", ha provato a spiegare l'attuale situazione: "Di base non eliminerei nulla, ma i nostri ingegneri devono avere il beneficio del dubbio - ha detto il team principal -. Abbiamo prodotto grandi vetture e crediamo che la strada tracciata dalla W13 possa essere quella giusta. A Barcellona abbiamo già girato a febbraio e potremo raccogliere più dati. È una questione di fisica, non di cose mistiche".