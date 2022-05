F1, Norris: "La Mercedes ha massimizzato la propria vettura"

ROMA - La stagione della Mercedes in Formula 1 ha fin qui dato risultati al di sotto degli obiettivi. Nel Gran Premio di Miami George Russell e Lewis Hamilton sono rimasti fuori dal podio, ma hanno mostrato qualche progresso con il quinto e sesto posto, risultato che conferma la casa di Brackley come terza forza del campionato. Anche Lando Norris, alfiere della McLaren, si è accorto di questi miglioramenti: "Hanno capito qualcosa in più, ma non sono sorpreso - le sue parole riportate da "Racingnews365" -. In Florida hanno massimizzato il potenziale dellla loro vettura".