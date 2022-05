F1, Alonso a Hamilton: "Macchina lenta? Benvenuto nel mio mondo"

ROMA - Il Gran Premio di Spagna sta per iniziare e i padroni di casa, Carlos Sainz e Fernando Alonso, vogliono dare spettacolo davanti ai propri tifosi. In un incontro con la stampa il pilota della Alpine ha poi rilasciato delle dichiarazioni alla "BBC" rivolte e Lewis Hamilton, sette volte iridato in grande difficoltà con la Mercedes di quest'anno: "Questo è lo sport. A volte hai la vettura più veloce, a volte non hai una macchina così competitiva e devi lottare per i progresi. Negli ultimi otto anni ha dominato e battuto ogni record, ora è dietro agli altri: benvenuto nel mio mondo, Lewis!".