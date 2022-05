F1, Sainz: "L'obiettivo è sempre vincere. Contento del ritorno dei tifosi a Barcellona"

ROMA - Carlos Sainz ha parlato in vista del Gran Premio di Spagna , valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 Formula 1 . Per il pilota della Ferrari quella di Barcellona è la gara di casa, e rappresenta un'altra buona occasione per conquistare la prima vittoria stagionale. "Il risultato è lo stesso di ogni gara: estrarre dalla nostra monoposto il massimo potenziale e, magari, lottare per vincere il Gran Premio - ha detto ai media ufficiali Ferrari -. Certo, il fatto che sia la mia gara di casa la rende più speciale per tutti i tifosi che verranno a vederla sugli spalti, ma in termini di obiettivo questa rimane una gara come un’altra, nella quale cercare di dare il meglio".

Le parole di Sainz

Sainz ha poi parlato del ritorno del pubblico sul circuito di Barcellona, tra cui anche i suoi tifosi: "Dopo due anni con pochissimi o nessun tifoso in circuito, sono contentissimo che in questa stagione ci sia il tutto esaurito su ogni tribuna. Aver potuto organizzare di nuovo la “Grada CS55” è per me una grande soddisfazione: è ormai diventata una tradizione e mi permette di entrare un po’ più in contatto con chi tifa per me. Detto questo, sono sicuro che il sostegno per la Ferrari e per noi piloti sarà enorme su qualsiasi tribuna e posso garantire fin da ora che io e la squadra ce la metteremo tutta per dar loroqualcosa per cui esultare. Speriamo in un grande weekend di gara in Spagna e con i tifosi felici in ogni angolo del tracciato".