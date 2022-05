Diretta qualifiche F1 Gp Monaco: dove vederle in tv

MONTE CARLO - Sul circuito del Principato è il momento delle qualifiche al Gran Premio di Monaco, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Dopo le prime due sessioni di prove libere sulla pista di Monte Carlo, la Ferrari punta alla pole position con Charles Leclerc e Carlos Sainz, autori di ottimi tempi nella prima giornata. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 28 maggio alle ore 13:00, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche. La gara, invece, è in programma domenica 28 maggio alle ore 15:00, oppure in differita su TV8.