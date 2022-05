F1, prove libere 2 Gp Monaco: comanda la Ferrari, Leclerc in testa davanti a Sainz

MONTE CARLO - E' di Charles Leclerc il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio di Monaco, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il padrone di casa chiude al comando anche le FP2 sul circuito del Principato, firmando il crono di 1:12.656 e precedendo il compagno di squadra in Ferrari Carlos Sainz. E' quindi la Rossa la protagonista di questo venerdì sulla pista monegasca, con i due piloti di Maranello che precedono le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen, rispettivamente in terza e quarta posizione. Dopo circa un quarto d'ora dall'inizio della sessione, Daniel Ricciardo finisce a muro con la sua McLaren nella zona delle piscine, causando una bandiera rossa.