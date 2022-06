F1, Wolff: "La ruota ricomincerà a girare per Hamilton"

ROMA - Finora Lewis Hamilton non ha avuto molta fortuna un questa Formula 1 . Il britannico sette volte iridato ha raccolto un solo podio in Bahrain, ma per Toto Wolff , team principal della Mercedes, questo periodo negativo sta per volgere al termine: "Se penso ai brutti periodi che Hamilton ha avuto, credo che ora la ruota girerà a suo favore . A Monaco poteva chiudere la finestra del pit stop di Norris o addirittura lottare con Russell perché quello era il suo ritmo", ha infatti detto ai canali ufficiali del Circus il viennese. La W13 vista nell'ultimo settore di Barcellona si pensava però che potesse battere un colpo importante a Monte Carlo, ma così non è stato.

Mercedes indietro

Ora Toto Wolff sembra aver acquisito ancor più consapevolezza dei limiti della vettura e aggiunge: "Penso che siamo la terza squadra. Non siamo secondi e non siamo quarti. Abbiamo due piloti estremamente forti, ma è frustrante per tutti noi avere un gap dai cinque agli otto decimi. E questo è chiaramente per tutti noi Mercedes inaccettabile". Per la casa di Brackley ora si tratta di tornare al lavoro per organizzare il Gran Premio dell'Azerbaigian, ottava tappa di questo mondiale che vede Hamilton lontano dai piani nobili della classifica piloti.