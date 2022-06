F1, Alonso: "Setup cruciale, ogni errore costerà caro"

ROMA - Mancano poche ore all'apertura del Gran Premio dell'Azerbaijan, ottavo weekend di Formula 1. E Fernando Alonso ed Esteban Ocon, piloti Alpine, si preparano a una gara piena di incognite. Per primo ha parlato lo spagnolo due volte campione del mondo, che conta di essere protagonista domenica: "Non ci sono margini di errore. Baku è una pista dove i sorpassi sono possibili e nelle mie ultime tre gare sono riuscito a guadagnare diverse posizioni in gara. Qui le qualifiche non decidono la gara. Ci sono curve ad alta e a bassa velocità oltre a un rettilineo molto lungo, per cui il setup deve essere quello giusto. Sarà interessante vedere come le nuove vetture si adatteranno a questo circuito".