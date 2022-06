F1, Gran Premio del Canada: tradizione Ferrari e dominio Hamilton

ROMA - Il Gran Premio del Canada torna dopo due anni di Covid e sarà il nono appuntamento per questa nuova Formula 1 . L'isola artificiale di Notre Dame (Montreal) riabbraccia il suo pubblico e potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per una Ferrari in alto mare dopo il doppio ritiro di Baku . L'ultimo pilota della Rossa a trionfare nel circuito del Quebec è stato Sebastian Vettel , ora in Aston Martin. Al di là del tedesco è stato poi sempre Lewis Hamilton su Mercedes a salire sul gradino più alto del podio nelle ultime cinque edizioni del Gp.

Storia e precedenti

Costruita nel 1965 in occasione dell'Expo del 1967, l'isola artificiale di Notre Dame rischiava di diventare una cattedrale nel deserto, sebbene circondata dalle acque del fiume San Lorenzo. Tuttavia, dopo l'esposizione universale, si è deciso di costruire la pista del Gran Premio, ora intitolata a Gilles Villeneuve, che su Ferrari ha raccolto proprio in Canada la sua prima vittoria in Formula 1. Da allora, era il 1978, la Rossa ha vinto in altre 10 occasioni a Montreal e lo ha fatto con René Arnoux (1983), Michele Alboreto (1985), Jean Alesi (1995), Michael Schumacher (1997-1998-2000-2002-2003-2004). Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno ora riscattarsi in Canada, altrimenti la Red Bull potrebbe prendere il largo.