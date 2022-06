F1, Verstappen poleman a Montreal: "Abbiamo preso le decisioni giuste"

MONTREAL - Le qualifiche del Gp del Canada , tappa numero nove del mondiale di Formula 1, hanno incoronato Max Verstappen . L'olandese della Red Bull scatterà infatti dalla pole position sul circuito di Montreal, dove finora è stato nettamente il migliore. Dopo un venerdì dominato, Max si è ripetuto in qualifica ottenendo il miglior tempo sul giro secco. "Oggi non abbiamo commesso errori e preso le decisioni giuste. Sono sempre contento di fare la pole position, soprattutto qui a Montreal" ha dichiarato nell'intervista di rito l'olandese, molto diplomatico come di consueto.

Le aspettative sulla gara

Archiviate le qualifiche, è già tempo di pensare al Gran Premio e Verstappen sembra avere le idee abbastanza chiare: "Non mi aspetto una gara lineare. E’ una pista che ti dà la sensazione di guidare su go kart, non vedo l’ora arrivi domani". Il leader della classifica generale avrà una ghiotta opportunità di allungare visto che né Perez né Leclerc partiranno tra i primi 10. Il suo compagno di squadra è andato a muro nel Q2 e scatterà 13°, mentre il monegasco partirà dal fondo della griglia per aver cambiato la power unit. Sembra tutto apparecchiato dunque per un altro weekend favorevole per Max, il quale dovrà però confermarsi in pista.