F1, Gp Canada: pole position Verstappen, Sainz in seconda fila

Così in gara domani: il campione del mondo in carica scatterà davanti a tutti sul tracciato di Montreal. Con lui in prima fila Alonso, mentre lo spagnolo della Ferrari è terzo

18 . 06 . 2022 23:18 3 min F1gpcanadaMontreal

© EPA

MONTREAL - Il Gp del Canada, nono appuntamento del mondiale di Formula 1, vede Max Verstappen conquistare la pole position. Il pilota della Red Bull riesce, nonostante una pista resa complicata dalle condizioni meteo, a chiudere con il miglior tempo precedendo l'Alpine di Fernando Alonso, che lo affiancherà in prima fila. Terza piazza invece per la Ferrari di Carlos Sainz, che condividerà la seconda fila con Lewis Hamilton. Ricordiamo che invece Charles Leclerc partirà dal fondo della griglia dopo aver sostituito la power unit. Sorpresa Haas, che monopolizza la terza fila, mentre a sorpresa escono già nel Q1 Vettel e Gasly, protagonisti della terza sessione di libere. Infine, da segnalare l'incidente di Sergio Perez, che mette la sua Red Bull nel muro nel corso del Q2 e scatterà dalla tredicesima piazza. La griglia di partenza PRIMA FILA 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Alpine) SECONDA FILA 3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes) TERZA FILA 5. Kevin Magnussen (Haas)

6. Mick Schumacher (Haas) QUARTA FILA 7. Esteban Ocon (Alpine)

8. George Russell (Mercedes) QUINTA FILA 9. Daniel Ricciardo (McLaren)

10. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) SESTA FILA 11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12. Alexander Albon (McLaren) SETTIMA FILA 13. Sergio Perez (Red Bull)

14. Lando Norris (McLaren) OTTAVA FILA 15. Pierre Gasly (AlphaTauri)

16. Sebastian Vettel (Aston Martin) NONA FILA 17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Nicholas Latifi (Williams) DECIMA FILA 19. Charles Leclerc (Ferrari)

20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Da non perdere Le parole di Leclerc Charles partirà in ultima fila Tutte le news di Formula 1

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale