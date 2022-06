F1, Gp Canada. Leclerc: "Buon feeling, domani darò tutto"

MONTREAL - Charles Leclerc scatterà dall'ultima fila nel Gp del Canada, nona tappa del mondiale 2022 di Formula 1. Cionostante, ha comunque voluto partecipare alle qualifiche sul tracciato di Montreal, accedendo al Q2. A tal proposito, il monegasco ha fatto chiarezza ai microfoni di Sky Sport: "Non so se ho ragione o meno, ma credo che finire davanti a Yuki in qualifica ci facesse guadagnare una posizione. E in un weekend così non posiamo lasciare nulla indietro. Inoltre è stato positivo fare qualche giro, anche se non potevo prendermi alcun rischio visto che ogni danno poteva penalizzarci".