F1, prove libere 3 Gp Canada: Alonso il più veloce, decimo posto per Sainz

MONTREAL - Fernando Alonso ottiene il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere nel Gp del Canada di Formula 1. Sul tracciato di Montreal, in vista delle qualifiche, l'esperto pilota spagnolo è il più veloce in pista con la sua Alpine. Alle sue spalle l'AlphaTauri di Gasly e l'Aston Marin di Vettel, mentre faticano le Red Bull, rispettivamente ottava e nona. Decima piazza per Carlos Sainz, mentre l'altra Ferrari di Charles Leclerc, che scatterà dal fondo della griglia, chiude ultima senza alcun tempo a referto. Appuntamento alle ore 22:00 con le qualifiche che definiranno la griglia in vista della gara di domani.