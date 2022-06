F1, Red Bull: Vips licenziato dopo le frasi razziste su Twitch

ROMA - L'indagine della Red Bull su Juri Vips , pilota di Formula 2 estone accusato di razzismo online, è terminata. Il 21enne di Tallinn stava infatti giocando in diretta Twitch ad un noto sparatutto, quando si è lanciato in epiteti offensivi ed atteggiamenti omofobi. Ora, dopo sette giorni, arriva il responso ufficiale della Red Bull che lo condanna: "A seguito dell'investigazione sull'incidente online che ha coinvolto Juri Vips, Oracle Red Bull Racing ha estinto il contratto di Juri come collaudatore e pilota di riserva. Il team non tollera nessuna forma di razzismo".

Formula 2 a rischio

Per Vips quest'anno c'era stato addirittura un assaggio di Formula 1 nelle libere 1 del Gran Premio di Spagna. Ora per lui si apre però il rebus Formula 2, campionato che lo vede correre con la Hitech Gran Prix. Il team con sede a Silverstone ha come team partner la Red Bull e non si è ancora pronunciato sul suo futuro con la carriera del pilota di Tallinn che rischia di uscire compromessa da questo episodio, per il quale la Red Bull ha avuto tolleranza zero.