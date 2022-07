F1, Gp Gran Bretagna: Bottas al comando, Sainz terzo davanti a Leclerc

SILVERSTONE - E' di Valtteri Bottas il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio della Gran Bretagna, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Si gira pochissimo nelle FP1 sul circuito di Silverstone, causa un tempo incerto che tiene i piloti ai box per gran parte del tempo. Nei minuti finali il finlandese dell'Alfa Romeo firma il crono di 1:42.249, precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton. Terzo tempo per Carlos Sainz, davanti all'altra Ferrari di Charles Leclerc in quarta posizione.