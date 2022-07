F1, Horner sulla Ferrari in Austria: "Aveva una gran macchina"

ROMA - Christian Horner ha parlato dopo il Gran Premio d'Austria, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il team principal della Red Bull ha commentato la gara sul circuito di casa, con Max Verstappen secondo dietro alla Ferrari di Charles Leclerc e Sergio Perez subito fuori. "Non ci aspettavamo questo degrado gomme,non so se è da addebitare alla pioggia caduta nella notte o alle temperature - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. La Ferrari oggi aveva una gran macchina, noi eravamo sempre ad inseguire dopo la necessità di effettuare prima del previsto la prima sosta ai box. La Curva-4 qui al Red Bull Ring quando lottiamo con una Mercedes risulta sempre indigesta per noi".