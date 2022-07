F1, Norris: "Comprendo Ricciardo, ma devo concentrarmi su me stesso"

ROMA - La stagione della McLaren stenta a decollare. Eppure la monoposto della Papaya nei test pre-season aveva dato segnali confortanti ai suoi piloti. Ora però Lando Norris e Daniel Ricciardo non riescono a trovare il giusto feeling con la vettura, con l'australiano in evidente difficoltà. Il britannico, in un'intervista al sito ufficiale della Formula 1, parla proprio del suo compagno di squadra: "Lo capisco in parte, anche se mi concentro su me stesso. Per quanto sia disposto ad aiutarlo, non vado là fuori esclusivamente con questo obiettivo. Devo sempre concentrarmi sulla mia gara e cercare di andare a punti".