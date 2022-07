F1, Gp Francia: Leclerc davanti nelle libere 1, terzo Sainz

LE CASTELLET - E' di Charles Leclerc il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio di Francia , valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il monegasco della Ferrari, sul circuito Paul Ricard , firma il crono di 1:33.930 precedendo la Red Bull di Max Verstappen e l'altra Rossa di Carlos Sainz , che con la sostituzione della centralina riceverà una penalità di dieci posizioni in griglia di partenza . Quarta posizione per la Mercedes di George Russell davanti a Pierre Gasly.

Gli altri tempi

Sesto tempo per l'altra Red Bull di Sergio Perez, che chiude davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Williams di Alexander Albon. Nyck De Vries, in pista con la Mercedes al posto di Lewis Hamilton per le prime libere, termina in nona piazza davanti a Daniel Ricciardo.