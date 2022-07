F1, Gp Francia: sostituzione della centralina per Sainz, scattano 10 posizioni di penalità in griglia

LE CASTELLET - Arriva una penalità di dieci posizioni in griglia di partenza per Carlos Sainz nel Gran Premio di Francia, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Alla monoposto del pilota Ferrari, infatti, verrà montata la terza centralina, facendo scattare la penalità. Nella giornata di sabato è possibile che venga annunciata la sostituzione dell'intera Power Unit, che porterebbe Sainz a partire dal fondo della griglia.