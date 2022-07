F1, Gp Francia: Ferrari al comando delle libere 2, Sainz in testa davanti a Leclerc

LE CASTELLET - E' di Carlos Sainz il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio di Francia, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Ferrari, che dovrà scontare almeno una penalità di dieci posizioni in griglia di partenza dopo la sostituzione della centralina, firma il crono di 1:32.527 e precede il compagno di squadra Charles Leclerc. Terza posizione per la Red Bull di Max Verstappen davanti alle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.