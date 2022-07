F1 Gp Ungheria, diretta gara: dove vederla in tv

BUDAPEST- Al via il tredicesimo appuntamento della stagione di Formula 1, ovvero il GP d'Ungheria. Nonostante la mancata pole position, conquistata da un sorprendente Russell, le Ferrari partiranno appena dietro (seconda e terza) e proveranno a giocarsi le loro carte. Attenzione al leader del Mondiale Max Verstappen, che scatterà decimo. Il via alla gara è in programma domenica 31 luglio alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8. La visione in streaming è disponibile su Sky Go.