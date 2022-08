F1, Verstappen contro gli ultras: "Disgustoso bruciare merchandising Mercedes"

ROMA - In occasione del Gp d'Ungheria , tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, alcuni tifosi Red Bull hanno pubblicato sui social un video in cui bruciavano il merchandising di Lewis Hamilton. Non è tardata ad arrivare la reazione di Max Verstappen, che ha messo da parte la rivalità con il britannico ed ha condannato il gesto, definendolo "del tutto inaccettabile". Non si tratta della prima volta che si verifica un episodio antisportivo dato che, già in Austria, gli ultras festeggiarono quando Hamilton finì contro le barriere, suscitando lo sdegno di Lewis.

Il disgusto di Max

"In generale, penso che il pubblico abbia fatto un bel tifo nel corso di tutta la gara, come dovrebbe essere. Quel filmato in cui viene bruciato il merchandising di Lewis, tuttavia, è disgustoso. Non lo condivido affatto" ha dichiarato Verstappen a margine del Gp d'Ungheria. Come già accaduto in precedenza, sono proprio i diretti interessati ad invitare i loro tifosi ad essere più sportivi. Anche in occasione del Gp di Gran Bretagna, quando il pubblico locale fischiò Verstappen nell'intervista post-gara, Lewis li invitò a darci un taglio. Non è un caso, infine, che la Formula 1 abbia intrapreso una campagna per scoraggiare gesti simili: il suo nome è 'Drive It Out'.