F1: anche Verstappen cambia motore a Spa, partirà dal fondo come Leclerc

ROMA - Il Gran Premio del Belgio , quattordicesimo appuntamento della Formula 1 , vedrà Max Verstappen partire dal fondo della griglia di partenza . Il campione del mondo della Red Bull ha infatti sostituito - oltre il limite concesso dal regolamento - tutti i componenti della sua power unit: motore endotermico, turbocompressore, MGU-H, MGU-K, batteria e centralina . Una difficoltà in più per il pilota della Red Bull che deve tenere a bada anche Charles Leclerc, soggetto anche lui a penalità per lo stesso motivo .

Occasione per Sainz e Perez

Cambi di power unit e conseguenti penalità anche per Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren) e Valtteri Bottas. La gara di domenica presenterà dunque molti temi ed incognite, a partire proprio dal duello nelle retrovie tra Verstappen e Leclerc, impegnati nella lotta al Mondiale. Perciò Sergio Perez e Carlos Sainz hanno nel volante l'opportunità di trionfare a Spa-Francorchamps. Alla finestra Lewis Hamilton e George Russell, piloti Mercedes, che non aspettano altro che un passo falso degli avversari per portare a casa la loro prima vittoria in questo 2022.