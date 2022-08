F1, Gp Belgio: la Ferrari di Sainz comanda le libere 1 davanti a Leclerc

SPA - E' di Carlos Sainz il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio del Belgio , valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota spagnolo, sul circuito di Spa-Francorchamps, firma il crono 1:46.538 in una sessione iniziata sull'asciutto e terminata con l'arrivo della pioggia, precedendo l'altra Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen . Charles e Max partiranno inoltre dal fondo nella gara di domenica dopo la decisione di sostituire componenti del motore, ricevendo la penalità

Gli altri tempi

Quarto tempo per la Mercedes di George Russell, davanti all'Aston Martin di Lance Stroll e alla Williams di un ottimo Alexander Albon, mentre in settima posizione c'è Daniel Ricciardo. Ottavo crono per Yuki Tsunoda, mentre a chiudere la top ten ci sono l'altra Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Sergio Perez.