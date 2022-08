F1, Alonso: "Sorpreso dalle strategie Ferrari, sono strane"

ROMA - Fernando Alonso torna dal Gran Premio del Belgio con in tasca una solida quinta posizione . Sebbene sia arrivato sesto al traguardo, dietro la Ferrari di Charles Leclerc , la penalità al monegasco per eccesso di velocità in pit-lane ha permesso allo spagnolo di avanzare nell'ordine di arrivo. Questo il suo commento sulla scelta della Rossa di far rientrare il proprio pilota per tentare il giro veloce , poi non arrivato: "Sì, sono rimasto sorpreso. Ma la Ferrari fa sempre delle strane strategie , quindi quella era una di quelle!", ha detto il futuro alfiere della Aston Martin al sito ufficiale della Formula 1 .

Sulle scuse di Hamilton

La gara di Alonso era però iniziata in salita. L'incidente con Lewis Hamilton, che ha poi portato al ritiro il pilota Mercedes, ha infatti rischiato di compromettere la domenica del due volte campione del mondo. Il britannico si è poi scusato per la sua manovra e Alonso applaude il collega: "Mi fa molto piacere che si sia assunto la responsabilità per l'incidente. È stato al primo giro, sono cose che succedono, specie in quella curva". "Ero frustrato in quel momento - ha confessto l'ex Ferrari. Ogni volta che partiamo dalla prima o dalla seconda fila e lottiamo per le prime due o le prime tre, succede qualcosa. Ero irritato, ma fortunatamente non è successo niente e ho potuto continuare. Lewis non ha avuto questa fortuna e ha dovuto ritirare l'auto", ha poi chiosato Alonso.