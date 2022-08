F1, Steiner gela Mick Schumacher: "Ricciardo sarebbe meglio di lui"

ROMA - Il Gran Premio di Olanda scatterà tra pochi giorni, ma la Formula 1 è immersa anche in questo vivace mercato piloti. L'idea di Mick Schumacher sarebbe quella di dire addio all'Academy Ferrari e quindi la Haas. Uno scenario che il team principal della scuderia statunitense, Gunther Steiner , ha commentato così alla "Bild" la situazione durante il Gp del Belgio: "Dovremmo prendere un rischio con un nuovo pilota come Daniel Ricciardo, che ha avuto un periodo difficile in McLaren, o dovremmo restare con la formazione attuale? E chi dice che Mick sta andando via? Questo è ciò che dicono i media, non io. Io dico che è tutto aperto ".

Le parole di Steiner

A questo punto, Steiner afferma: "Schumacher altrove? Se vuole andare via, lo faccia. Vorrà dire che sarà stata colpa nostra e cercheremo altre soluzioni. Ricciardo potrebbe essere meglio di lui, se torna alla sua vecchia forma. Mi sono scritto con Daniel a fine agosto". Cambiare pilota è però sempre un salto nel buio, come ricorda il manager altoatesino: "Sia Hulkenberg che Ricciardo potrebbero essere una scelta rischiosa. Concordo nel pensare che tenere Mick sia il rischio minore. Ma questo non significa che escludiamo di prendere il rischio minore". La porta però rimane socchiusa per il tedesco: "Se Mick guiderà le prossime gare come fatto in Austria, la decisione sarà automatica", ha infatti chiosato Steiner.