F1, Gp Olanda: Ferrari al comando delle libere 2, Leclerc in testa davanti a Sainz

ZANDVOORT - E' di Charles Leclerc il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio d'Olanda, valevole per la quindicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, sul circuito di Zandvoort, firma il crono di 1:12.345 e precede il compagno di squadra Carlos Sainz. Terza posizione per la Mercedes di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Lando Norris e al compagno di squadra George Russell. La sessione, cominciata in ritardo per alcune bandiere rosse in F2, si deve fermare anch'essa nella seconda parte per un problema a Yuki Tsunoda.