F1, Gp Olanda: vince Verstappen, Leclerc terzo

ZANDVOORT - Il Gp di Olanda, quindicesimo appuntamento del mondiale di F1, vede la vittoria di Max Verstappen. Una gara ben gestita dalla Red Bull contro una Mercedes rigenerata: le Frecce d'Argento provano a diversificare la strategia tra Lewis Hamilton e George Russell nel momento in cui viene schierata la safety car per rimuovere la vettura di Valtteri Bottas: ne esce male il sette volte campione del mondo, che viene lasciato con le gomme medie alla ripartenza contro le soft del resto della griglia. In questo modo ne approfitta anche Charles Leclerc, che sale sul podio al termine di un weekend ancora una volta molto complicato in cui è evidentemente mancata la prestazione, soprattutto con le hard. Ancora più nero il weekend di Carlos Sainz, con due pit stop sbagliati: nel primo, i meccanici escono senza una gomma posteriore, nel secondo lo spagnolo incappa in un "unsafe release" ricevendo una penalità di 5" e chiudendo quindi ottavo.