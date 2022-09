Ferrari, Sainz: "So cosa aspettarmi da Monza, ci sarà pressione extra"

ROMA - Il Gran Premio d'Italia è una gara speciale per la Ferrari . Davanti ai propri tifosi, Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno una spinta in più per affrontare il sedicesimo appuntamento della Formula 1 . Tuttavia, c'è anche molta pressione per un ambiente dove la passione è di casa. Il pilota spagnolo si avvicina così alla gara di Monza: " Grazie a Dio, seguo la Formula 1 da 15 anni e so come funziona, quindi sono preparato . Ed è per questo che forse sono così rilassato per una gara molto importante, perché so che sta arrivando e sto cercando di mantenere bassa la pressione. Ma sì, Monza sarà un weekend incredibile , con le tribune gremite, noi a lottare con una Ferrari competitiva, Penso che sia il miglior scenario possibile". Con il pilota spagnolo della Ferrari che cerca di nascondere così ai microfoni ufficiali del Circus l'emozione per un fine settimana che si preannuncia impegnativo davanti ai propri tifosi.

Pressione e motivazioni



L'appuntamento di Monza sarà molto movimentato per i piloti del Cavallino anche per aspetti slegati dalla pista. "Ci sono sempre attività coi media extra, eventi extra, pressione extra. Cose che - aggiunge Sainz - forse non ti permettono di aprire gli occhi e vedere quello che sta realmente accadendo". Per quanto riguarda la gara il classe 1994 ha un solo obiettivo: “Avremo una macchina competitiva e con cui possiamo divertirci molto, poi vediamo come va il weekend". Dopo la gara in Belgio, circuito simile per caratteristiche a quello di Monza, la Ferrari è chiamata a una gara da sfavorita nei confronti della Red Bull. "Sono un po' nervoso - ha detto Sainz - non ho intenzione di mentire. E sappiamo che lì saranno forti, è un'altra pista che dovrebbe adattarsi a loro". "Ma questo non significa che non possiamo reagire da Spa e almeno rendere loro la vita un po' più difficile. Ci sono modi diversi per vincere. Potresti non essere il più veloce, ma potresti trovare un modo per farcela, quindi daremo il massimo", ha poi concluso lo spagnolo, desideroso di riscattarsi dopo il difficile weekend in Olanda.