F1, Aston Martin sceglie Drugovich: il neocampione Formula 2 sarà terzo pilota

ROMA - Felipe Drugovich, fresco campione del mondo in Formula 2, sarà terzo pilota per Aston Martin nella prossima Formula 1. Non solo, il pilota brasiliano classe 2000 sarà inoltre il primo pilota del Driver Development Programme inaugurato dalla casa britannica. La notizia arriva dal sito ufficiale della scuderia britannica dove compaiono anche le parole di Drugovich, che commenta così il suo ingresso in Aston Martin: "Diventare membro del programma è una grande opportunità per me e impreziosisce una stagione già strepitosa per me. Vedo questo ruolo come un modo da parte della scuderia di fornirmi tutto il necessario per una carriera in Formula 1. Il 2023 sarà un anno di apprendimento".