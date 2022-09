F1, Albon esce dall'ospedale: nel mirino il Gp di Singapore

ROMA - Dopo l'operazione per appendicite, Alexander Albon è stato dimesso dall'Ospedale San Gerardo di Monza . Il pilota della Williams ha infatti mancato il Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è stato brillantemente sostituito da Nyck De Vries. Tuttavia, nella giornata di lunedì sono sorte complicanze sul suo stato di salute che hanno portato i medici ad assumere un atteggiamento ancor più prudente. Ora però il thailandese può tornare a casa, come riportano i britannici della "BBC".

Presto in pista

Adesso che questo imprevisto sembra alle spalle, Albon si concentra sul suo percorso post-operatorio nella speranza di rientrare in pista per il Gran Premio di Singapore, in programma il prossimo 2 ottobre. La cancellazione della tappa in Russia gioca a favore di Albon che ha così tre settimane per recuperare. La crisi respiratoria nella notte di domenica ha complicato il lavoro dei medici che hanno spostato Albon in terapia intensiva. Ma ora l'ex Red Bull vuole tornare a bordo della sua Williams il prima possibile.