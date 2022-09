F1, Wolff avvisa le Ferrari: "Possiamo ancora arrivare secondi"

ROMA - Il Mondiale entra nella sua fase decisiva e si aspettano i primi verdetti. Tra la Mercedes e la Ferrari ci sono però appena 35 punti nel Mondiale costruttori di Formula 1 e l'impressione è che le due scuderie possano ritrovarsi a lottare per la medaglia d'argento fino al termine della stagione. Toto Wolff ai microfoni di "Sky Sports" è ottimista e sprona i suoi: "Tutto è ancora da decidere. Dobbiamo solo fare il nostro meglio in ogni singola tappa e poi vedere se arriviamo secondi. Forse questo potrebbe rendere meno amara questa stagione, ma ci sono state gare in cui siamo finiti a 30 secondi dal leader".