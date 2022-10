F1, Wolff: "Red Bull? Siamo preoccupati, il regolamento era chiaro"

SINGAPORE - Toto Wolff è intervenuto per parlare del caso Red Bull, che sta infiammando in queste ore il mondo della Formula 1. La scuderia di Milton Keynes è infatti accusata di aver sforato il budget cap. Una notizia che ha suscitato reazioni da tutti i team rivali. "Si parla dimilioni di dollari, la differenza tra vincere e perdere - ha detto il team principal della Mercedes ai microfoni di Sky Sport -. Noi abbiamo fiducia nella leadership e nella trasparenza della FIA, perché quello dei costi è uno dei fattori più importanti del regolamento di questa nuova Formula 1. Siamo preoccupati, il regolamento era molto chiaro. E non riguarda solo la stagione 2021, ma anche quella in corso e la 2023, visto che la macchina per la prossima stagione è già pronta".