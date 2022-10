F1, Gp Singapore: partenza ritardata a causa della forte pioggia

Cosa può succedere

Le previsioni del tempo lasciano ben sperare visto che la pioggia non dovrebbe interessare la nottata in quel di Singapore. Ciò su cui non ci sono dubbi è che si proverà in ogni modo a far sì che la gara si disputi, specialmente per i tifosi presenti sugli spalti ma sempre nel rispetto della sicurezza dei piloti, che resta la priorità. Un’altra certezza è che si proverà ad evitare la ‘farsa’ di Spa dello scorso anno, in cui i piloti disputarono una manciata di giri alle spalle della Safety Car e furono assegnati i punti dimezzati.