F1, Verstappen: "Budget cap? Le speculazioni non mi infastidiscono"

SUZUKA - Max Verstappen ha liquidato rapidamente in conferenza la domanda sul caso che in Formula 1 vede coinvolta la sua Red Bull e l'Aston Martin , accusate di aver sforato il tetto di spesa: " Le speculazioni sul budget cap non mi infastidiscono, è una questione che riguarda il team , io posso solo concentrarmi sulla guida - ha affermato -. Non posso aggiungere altro, aspettiamo lunedì ". Il pilota olandese, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Giappone , ha parlato anche del ritorno del ritorno del marchio Honda sulle monoposto Red Bull : "Correre qui per un pilota Honda fa la differenza, è bello vedere il loro marchio di nuovo sulle nostre fiancate ed è speciale cha accada nel loro week end di Casa. Abbiamo lavorato bene insieme, è bello veder tornare questo logo, ma è presto per sapere cosa significherà per il futuro".

Verso Suzuka

"Siamo stati lontani da qui per molto tempo, ma Suzuka è un posto stupendo per correre perché i tifosi danno una spinta speciale, sono pazzi nel senso giusto e hanno una grande passione - ha aggiunto Verstappen in vista della tappa di Suzuka -. Vincere qui il titolo sarebbe speciale, ma se il Mondiale non dovesse arrivare a Suzuka, arriverà nella prossima gara, ad Austin. L'importante è massimizzare il tutto dopo un Gp di Singapore non facile per i pochi giri nel venerdì bagnato e alcuni problemi. E' stato l'esempio di come non vogliamo che vada un weekend di gara, ma l'importante è aver imparato la lezione".