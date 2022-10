F1, la Red Bull di scena a Imola: in pista Coulthard e Verstappen

ROMA - Grande curiosità per l'evento in programma quest'oggi all'Autodromo di Imola, teatro di una giornata di promozione e marketing con protagonista la Red Bull. In tanti hanno pensato a una giornata di festeggiamenti per il titolo vinto a Suzuka da Max Verstappen, ma la pista emiliana era stata prenotata dalla scuderia di Milton Keynes già da tempo. Ai box presente la RB09 con cui Sebastian Vettel si è laureato campione del mondo nel 2013 e diverse supercar tra cui spicca di la presenza di Porsche, Lamborghini e Honda.