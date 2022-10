La F1 è stufa della Red Bull. McLaren: "Basta con le favole"

ROMA - Andreas Seidl ha parlato dopo la sentenza della Fia sul caso budget cap che in Formula 1 vede coinvolta la Red Bull . Il team principal di McLaren , nel venerdì di prove libere al Gran Premio del Messico , si è mostrato piuttosto contrariato riguardo al verdetto su cui si è pronunciata la federazione. "Diciamo che dopo la pubblicazione del comunicato della FIA avevo dei sentimenti contrastanti - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. È chiaro che la penalità non sia adeguata alla violazione , però d’ora in poi sarà importante guardare avanti: speriamo che violazioni simili possano avere penalità adeguate".

Basta favole

La voce di Seidl si aggiunge a numerose lamentele arrivate nelle scorse settimane sul trattamento ricevuto dalla Red Bull sul caso budget cap, come quella in primis del pluricampione Lewis Hamilton, sconfitto da Verstappen nell'ultimo Mondiale, o della stessa McLaren con una lettera inviata al presidente della Fia, passando per la Ferrari. "La cosa positiva è che la revisione ha funzionato - ha aggiunto Seidl -. Il lavoro della FIA ha confermato la violazione, che è stata annunciata con trasparenza ed è stata messa in atto una penalità, spero che queso possa essere positivo per il futuro. La violazione necessitava di una penalità più severa, chiaramente. Onestamente sono abbastanza stufo di tutte le favole che racconta la Red Bull, ma è importante guardare avanti, spero che tutti possano imparare da quanto accaduto".