F1: pole di Verstappen in Messico. Sainz è quinto, Leclerc partirà settimo

CITTA' DEL MESSICO - Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento della Formula 1. L'olandese sull'autodromo Hermanos Rodriguez, firma il crono di 1:17.775 e partirà dalla prima fila assieme alla Mercedes di George Russell, secondo in qualifica. La seconda fila verrà aperta da Lewis Hamilton, il cui primo tentativo è stato cancellato per non aver rispettato i limiti della pista, mentre dalla quarta casella scatterà Sergio Perez. Quinta posizione per la Ferrari di Carlos Sainz, che partirà dalla terza fila assieme a un super Valtteri Bottas su Alfa Romeo, mentre Charles Leclerc non va oltre il settimo tempo nel Q3.