F1, Hamilton torna a spaventare Verstappen: "È vicino"

CITTA' DEL MESSICO - "Trovarci in pole è fantastico, anche se la strada per arrivare a curva 1 è lunga. Ci sarà bisogno di una bella partenza , ma credo che l’auto sarà veloce e questa sarà la cosa più importante domani". Max Verstappen ha parlato così dopo la pole position conquistata nel Gran Premio del Messico , ventesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . L'olandese, nonostante la felicità per il risultato della qualifica, guarda con preoccupazione alla gara di domenica, dove l'avversaria principale sembra essere la Mercedes. "Perez sarà in lotta domani, abbiamo una macchina forte in gara - ha aggiunto -. Strategia? Saremo molto vicini in gara alle Mercedes, ma la strategia la valuteremo domani ".

La carica di Hamilton

Anche Lewis Hamilton ha parlato dopo il terzo tempo in qualifica: "Il primo giro poteva essere sufficiente per il secondo posto, forse. Ma non è stato all’altezza della Red Bull, loro sono molto veloci - ha detto -. Ma sono molto fiero del mio team, abbiamo fatto un grande lavoro. Per noi è la migliore qualifica dell’anno come squadra ed è la dimostrazione che le difficoltà ti portano a crescere. Grazie a tutti, in pista e in fabbrica. Russell? Anche i miei giri sono stati piuttosto buoni. Dobbiamo continuare a spingere. Sono contento della posizione di partenza, la strada verso curva 1 è lunga".