Ferrari, perché è necessario un finale più spumeggiante

TORINO - La partita mondiale è chiusa (pure da tempo) e tuttavia la Ferrari ha la assoluta necessità di ritrovare slancio per le ultime due gare della stagione. Le ragioni sono diverse. In primo luogo perché finire la stagione su livelli di rendimento simili a quelli di Città del Messico sarebbe un pessimo viatico verso il 2023, perché non c’è niente di peggio che trascorrere i mesi invernali (mesi di lavoro e di grande sforzo nelle sedi della scuderie) con il peso di una delusione da smaltire. In secondo luogo perché, dopo aver conteso il Mondiale alla Red Bull per tutta la prima parte della stagione, sarebbe un’autentica beffa farsi superare in extremis dalla Mercedes, che nel campionato costruttori si è riavvicinata. Vero, questa classifica (e per di più la volata per il secondo posto) interessa solo alle squadre e quasi zero ai tifosi, ma perdere anche su questo fronte sarebbe un’occasione in più di scoramento.