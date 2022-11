F1, Alonso-Aston Martin: la novità ad Abu Dhabi

ROMA - Fernando Alonso è già pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Aston Martin . Il campione spagnolo infatti potrebbe salire sulla nuova monoposto già in occasione dei test di Abu Dhabi , in programma il martedì dopo la fine della stagione 2022 di F1 . É ormai solito che i piloti pronti al cambio di scuderia provino la nuova vettura negli Emirati Arabi, come sarà molto probabilmente anche per Alonso.

Via libera Alpine

Per il fuoriclasse iberico è arrivato il permesso speciale dell'Alpine, senza il bisogno di chiedere nessun tipo di autorizzazione dell'Aston Martin, per una via libera che ha commentato così. "Sono sempre padrone del mio destino". Il 41enne di Oviedo è attualmente al nono posto in classifica generale con i suoi 71 punti e dovrebbe rimanere in pista per metà dei test, lasciando successivamente il posto al suo nuovo compagno di scuderia Lance Stroll, per poi tornare a provare la nuova AMR22 nei test Pirelli in programma a febbraio 2023.